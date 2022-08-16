Железняк пояснив, що передбачає законопроєкт про "митний безвіз" — Finance.ua

Железняк пояснив, що передбачає законопроєкт про "митний безвіз" Вчора 12:23 — Казна та Політика

Железняк пояснив, що передбачає законопроєкт про "митний безвіз"

Закон про «митний безвіз» значно спростить товарообіг між Україною та ЄС. Також буде менше бюрократії на митниці.

Про це 24 каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, закон про «митний безвіз» допоможе в подальшому майбутньому синхронізувати роботу української митниці з відповідними органами більш ніж 35 країн.

По суті, у підприємця буде один документ, який поширюватиметься на різні митниці.

«Якщо ви маєте один інвойс — хочете імпортувати товар з Німеччини, то вам не треба буде проходити інші митні формальності, пов’язані з інвойсом, на території України. Це один документ, який буде розповсюджуватися на обидві митниці», — зазначив Железняк.

Нардепи також спростили критерії для отримання статусу авторизованого економічного оператора. Железняк визнає, що це просто «суперстатус». Якщо компанія добросовісна і є відповідні підтвердження, то товар практично не перевірятимуть на митниці. Та як піймають на порушеннях — будуть великі штрафи.

«На жаль, на сьогодні в нас аж 1 авторизований економічний оператор. І багато бізнесів, які за формальними критеріями не відповідали. Ми це спростили. Сподіваюся, що до кінця року наші партнери ухвалять цю процедуру, і Україна отримає, зокрема, «митний безвіз», — зазначив Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.