Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії — Finance.ua

Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії

Міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд повідомив, що його країна планує передати Україні 12 дизель-потягів, які раніше запросили представники української влади.

Про це повідомляє видання Nettavisen.

За його словами, у 2023 році Норвегія планує передати Україні всього 12 потягів, із яких перші 4 мають приїхати в країну вже до літа, ще вісім очікуються протягом року.

«Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб усе працювало. Українці перебувають у стані війни, і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги», — зазначив Нюгорд.

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Міністр уточнив, що потяги не нові — їм уже по 40 років, тому перед відправкою моделі потрібно буде підготувати, але він також пояснив, що Україна зробила запит саме на цю модель.

Ідеться про потяги Norske Tog Class 92, виготовлені в 1984-1985 роках німецькою вагонобудівною компанією Duewag. Ця модель була розроблена під європейський формат колії в 1435 мм, тому рейки поїздів змінюватимуть під ширшу залізницю.

Самі потяги мають 168 місць для пасажирів і здатні розвивати швидкість до 140 км/год.

«Уся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги — це ще один конкретний приклад цього», — додав міністр транспорту Норвегії.

Видання повідомляє, що загальна вартість витрат на транспортування дизель-потягів складає близько 10-12 мільйонів норвезьких крон (близько 1 млн євро).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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