Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії — Finance.ua
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Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії

Казна та Політика
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Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії
Україна отримає майже 40-річні дизельні потяги від Норвегії
Міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд повідомив, що його країна планує передати Україні 12 дизель-потягів, які раніше запросили представники української влади.
Про це повідомляє видання Nettavisen.
За його словами, у 2023 році Норвегія планує передати Україні всього 12 потягів, із яких перші 4 мають приїхати в країну вже до літа, ще вісім очікуються протягом року.
«Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб усе працювало. Українці перебувають у стані війни, і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги», — зазначив Нюгорд.
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Міністр уточнив, що потяги не нові — їм уже по 40 років, тому перед відправкою моделі потрібно буде підготувати, але він також пояснив, що Україна зробила запит саме на цю модель.
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Ідеться про потяги Norske Tog Class 92, виготовлені в 1984-1985 роках німецькою вагонобудівною компанією Duewag. Ця модель була розроблена під європейський формат колії в 1435 мм, тому рейки поїздів змінюватимуть під ширшу залізницю.
Самі потяги мають 168 місць для пасажирів і здатні розвивати швидкість до 140 км/год.
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«Уся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги — це ще один конкретний приклад цього», — додав міністр транспорту Норвегії.
Видання повідомляє, що загальна вартість витрат на транспортування дизель-потягів складає близько 10-12 мільйонів норвезьких крон (близько 1 млн євро).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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