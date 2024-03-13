Україна отримає грант від ЮНІСЕФ: куди спрямують кошти — Finance.ua

Україна отримає грант від ЮНІСЕФ: куди спрямують кошти Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Україна отримає грант від ЮНІСЕФ: куди спрямують кошти

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав з фондом Education Cannot Wait угоду про виділення Україні міжнародного гранту на суму 18 млн доларів. Кошти спрямують на модернізацію шкільної освіти.

Про це повідомляє Укрінформ.

Від Фонду, який є структурою ЮНІСЕФ, угоду підписала його виконавча директорка Ясмін Шеріф.

«Попри війну, ми маємо не лише сміливість боротися проти другої армії у світі та відстоювати наші цінності, а й перебудовувати, реформувати систему освіти», — сказав Лісовий.

За словами міністра освіти, через російські обстріли постраждала кожна сьома школа в Україні. Понад двісті шкіл повністю зруйновані, а близько 1600 — пошкоджено.

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В онлайн-режимі сьогодні навчаються понад 600 тис. українських школярів, ще 900 тис. — у змішаному форматі.

«Сьогодні наші зусилля зосереджені на тому, щоб повернути доступ до нормального навчання кожній дитині, до якісної та безпечної освіти — незважаючи на війну», — зазначив міністр.

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