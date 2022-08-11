Україна отримає додаткове фінансування у 10 млн євро для впровадження заходів з енергоефективності — Finance.ua

Україна отримає додаткове фінансування у 10 млн євро для впровадження заходів з енергоефективності
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина підписала додаткову угоду з Європейським Союзом про фінансування «Програми підтримки енергоефективності України — EE4U», спрямовану на збільшення фінансування Фонду енергоефективності.
«Це передбачає продовження програми на три роки, до 2028 року, та збільшення суми співфінансування з боку Німеччини на EUR10 млн. Ця угода також має на меті вдосконалення співробітництва між донорами, Цільовим фондом багатьох донорів, Міжнародною фінансовою корпорацією та Фондом енергоефективності», — йдеться в повідомленні пресслужби віцепрем’єра.
За словами Стефанішиної, енергонезалежність та енергетична стійкість через впровадження енергоефективних заходів є важливим елементом розвитку і національної стійкості України.
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