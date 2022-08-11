Україна отримає додаткове фінансування у 10 млн євро для впровадження заходів з енергоефективності — Finance.ua

Україна отримає додаткове фінансування у 10 млн євро для впровадження заходів з енергоефективності Вчора 15:46 — Казна та Політика

Україна отримає додаткове фінансування у 10 млн євро для впровадження заходів з енергоефективності

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина підписала додаткову угоду з Європейським Союзом про фінансування «Програми підтримки енергоефективності України — EE4U», спрямовану на збільшення фінансування Фонду енергоефективності.

«Це передбачає продовження програми на три роки, до 2028 року, та збільшення суми співфінансування з боку Німеччини на EUR10 млн. Ця угода також має на меті вдосконалення співробітництва між донорами, Цільовим фондом багатьох донорів, Міжнародною фінансовою корпорацією та Фондом енергоефективності», — йдеться в повідомленні пресслужби віцепрем’єра.

Читайте також Ембарго ЄС та Британії на імпорт вугілля з росії набуло чинності

За словами Стефанішиної, енергонезалежність та енергетична стійкість через впровадження енергоефективних заходів є важливим елементом розвитку і національної стійкості України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.