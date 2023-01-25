Україна отримає 10 тисяч терміналів Starlink — Finance.ua
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Україна отримає 10 тисяч терміналів Starlink

Технології&Авто
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Україна отримає 10 тисяч терміналів Starlink
Україна отримає 10 тисяч терміналів Starlink
Німеччина передасть 10 000 терміналів Starlink Україні вже наступного місяця.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Подякував німецькому народу за нову партію з 10 000 Starlink, які ми отримаємо наступного місяця», — повідомив Федоров.
Він зазначив, що записує інтерв’ю з німецькими журналістами видання Die Zeit в укритті та говорить з ними про «технологічний фронт війни».
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Міністр додав, що впевнений у тому, що Україна скоро отримає також танки Leopard.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Starlink стали частиною критичної інфраструктури. Завдяки терміналам продовжують працювати лікарні, школи, енергетична та соціальна сфери. Також зі Starlink працівники телекомунікаційної сфери швидко повертають звʼязок на деокуповані території. Окрім цього, значну частину Starlink отримують військові.
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Близько 75% терміналів профінансували міжнародні партнери: уряд Польщі, міністри цифрової трансформації ЄС, агенція USAID. Вони сплачували за самі термінали та платять за послуги звʼязку щомісяця.
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Нещодавно Україна отримала від Польщі партію з 8000 терміналів Starlink. Наразі в Україні працює близько 30 000 Starlink, які отримали завдяки домовленостям із міжнародними донорами та партнерами.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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