Україна отримає $1,7 мільярда від партнерів на оплату медпослуг — Шмигаль — Finance.ua
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Україна отримає $1,7 мільярда від партнерів на оплату медпослуг — Шмигаль

Казна та Політика
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Україна отримає $1,7 мільярда від партнерів на оплату медпослуг — Шмигаль
Україна отримає $1,7 мільярда від партнерів на оплату медпослуг — Шмигаль
Україна отримає 1,7 мільярда доларів грантових коштів від американських партнерів на оплату медичних послуг за програмою медгарантій.
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграм.
«Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID. Проєкт відповідної угоди сьогодні схвалили на засіданні уряду. Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану росією широкомасштабну агресію проти України», — написав Шмигаль.
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Він додав, що грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України, кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
Це надзвичайно вагома підтримка з боку наших американських партнерів, наголосив Шмигаль.
Як повідомлялося, до програми медичних гарантій на 2022 рік включили кілька нових послуг, які не діяли минулого року. Це хірургічні операції та пакет послуг щодо готовності реагування на надзвичайні ситуації, зокрема, інфекційного характеру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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