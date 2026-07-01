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Україна отримала майже $600 млн на соціальні виплати

Казна та Політика
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Загальний обсяг залучених коштів складає майже 600 млн доларів США.
Загальний обсяг залучених коштів складає майже 600 млн доларів США.
До державного бюджету України надійшло майже 600 млн доларів США для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Фінансування залучено в межах спільного зі Світовим банком проєкту SPIRIT. Для отримання коштів уряд виконав усі необхідні умови.

Структура фінансування проєкту

Загальний обсяг залучених коштів складає майже 600 млн доларів США.
З них:
  • 300 млн доларів США за підтримки гарантій Японії;
  • 298,75 млн доларів США за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії.
Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 млн доларів США.

Кого охопить програма

Проєкт передбачає охоплення понад 1 млн українців, які потребують соціальної підтримки.
Фінансування в межах проєкту покриватиме 18 видів соціальних виплат, зокрема:
  • допомогу сім’ям з дітьми;
  • дітям із тяжкими захворюваннями;
  • дітям-сиротам, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
  • особам з інвалідністю;
  • багатодітним родинам;
  • оплату послуги «муніципальна няня»;
  • допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку;
  • програму «єЯсла»;
  • інші програми соціальної підтримки, що фінансуються з державного бюджету та не пов’язані з військовими цілями.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що до спеціального фонду Державного бюджету надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.
За матеріалами:
Finance.ua
БюджетФінансова допомога
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