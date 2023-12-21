Україна отримала 5 тисяч Starlink від Польщі: де їх встановлять — Finance.ua

Україна отримала 5 тисяч Starlink від Польщі: де їх встановлять Сьогодні 15:48 — Технології&Авто

Україна отримала 5 тисяч Starlink від Польщі: де їх встановлять

Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від уряду Польщі, які допоможуть повернути звʼязок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери у прифронтових територіях.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Частину терміналів відправляємо для забезпечення безперебійного звʼязку на прифронтових територіях. Також термінали отримають обʼєкти критичної інфраструктури», — зазначив Федоров.

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За його словами, в Україні вже працюють близько 47 тисяч терміналів Starlink. Найбільше їх отримали від Польщі — понад 19,5 тисяч.

Частина з них надійшла в Пункти незламності. Завдяки цьому тисячі українців змогли користуватися якісним інтернетом та залишатися на зв’язку навіть в умовах блекаутів.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України разом з АТ «Укрзалізниця» тестують використання терміналів супутникового зв’язку Starlink у потягах. Спершу стабільний доступ до мережі з’явиться у поїздах Інтерсіті+, перший з них вже проходить випробування.

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Зараз в Україні перебуває приблизно 140−150 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink. Як допомогу міжнародні партнери надали Україні приблизно 45 тисяч терміналів Starlink із передплаченим зв’язком. Прості українці - меценати і волонтери — на місяць витрачають приблизно 10 млн доларів на те, щоб супутниковий інтернет функціонував.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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