Україна оцінила термінові потреби на відновлення інфраструктури у $5 млрд — Finance.ua

Україна оцінила термінові потреби на відновлення інфраструктури у $5 млрд Сьогодні 11:47 — Казна та Політика

Україна оцінила термінові потреби на відновлення інфраструктури у $5 млрд

Україна оцінила термінові потреби на відновлення у $5 млрд. Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба зазначив, що для реалізації ключових завдань необхідно залучення міжнародних партнерів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

Серед пріоритетних завдань:

Будівництво водогону з Нової Одеси до Миколаєва. Підготовка до опалювального сезону, забезпечення енергонезалежності громад. Захист енергетичних обʼєктів. Будівництво житла для вимушених переселенців. Відновлення пошкоджених житлових обʼєктів.

За словами Кулеби, виділення $5 млрд допоможе вирішити найнагальніші питання. Він також наголосив на необхідності активного залучення громад до проектів та ефективної координації донорських коштів.

У Міністерстві нагадали, що 9 жовтня в Римі відбулося 11-те засідання Керівного комітету Української платформи донорів (Ukraine Donor Platform), яка об’єднує 23 країни та 7 міжнародних фінансових організацій для координації міжнародної допомоги Україні.

Кулеба також запропонував створення Консультативної групи при Агентстві відновлення для координації та моніторингу допомоги.

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