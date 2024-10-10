Україна оцінила термінові потреби на відновлення інфраструктури у $5 млрд — Finance.ua

Україна оцінила термінові потреби на відновлення інфраструктури у $5 млрд
Україна оцінила термінові потреби на відновлення у $5 млрд. Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба зазначив, що для реалізації ключових завдань необхідно залучення міжнародних партнерів.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.
Серед пріоритетних завдань:
- Будівництво водогону з Нової Одеси до Миколаєва.
- Підготовка до опалювального сезону, забезпечення енергонезалежності громад.
- Захист енергетичних обʼєктів.
- Будівництво житла для вимушених переселенців.
- Відновлення пошкоджених житлових обʼєктів.
За словами Кулеби, виділення $5 млрд допоможе вирішити найнагальніші питання. Він також наголосив на необхідності активного залучення громад до проектів та ефективної координації донорських коштів.
У Міністерстві нагадали, що 9 жовтня в Римі відбулося 11-те засідання Керівного комітету Української платформи донорів (Ukraine Donor Platform), яка об’єднує 23 країни та 7 міжнародних фінансових організацій для координації міжнародної допомоги Україні.
Кулеба також запропонував створення Консультативної групи при Агентстві відновлення для координації та моніторингу допомоги.
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