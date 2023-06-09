Україна направила ноту Єврокомісії: справа стосується співпраці з "Росатомом" — Finance.ua

Україна направила ноту Єврокомісії: справа стосується співпраці з "Росатомом" Сьогодні 14:27 — Казна та Політика

Україна направила ноту Єврокомісії: справа стосується співпраці з "Росатомом"

Україна направила до Європейської комісії ноту через можливу активізацію співпраці з рф в атомній енергетиці.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Наприкінці травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив , що Європейська комісія дала зелене світло на подальшу участь «Росатому» в добудові угорської атомної електростанції «Пакш».

Тепер Шмигаль зауважив, що «Росатом» є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об'єкти.

«Очікуємо, що попереднє рішення щодо реалізації „Росатомом“ проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто», — висловився премʼєр, додавши, що на тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС такі кроки виглядають сюрреалістично.

Також очільник українського уряду закликав до посилення санкцій проти рф, зокрема, у сфері атомної енергетики.

Нагадаємо, що нещодавно Європейська комісія схвалила зміни до контрактів на будівництво нових реакторів на угорській АЕС «Пакш», які були укладені в 2014 році з «Росатомом». Угорщина планує розширити свою атомну електростанцію двома реакторами російського виробництва.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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