Україна накопичила рекордні запаси вугілля — Finance.ua

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Україна накопичила рекордні запаси вугілля

Енергетика
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Україна накопичила рекордні запаси вугілля
Україна накопичила рекордні запаси вугілля
Запаси вугілля в Україні сягнули майже 3 млн тонн, що є історичним показником.
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 10 січня.
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«У нас на складах приблизно 3 млн тонн вугілля. Це історичний показник якщо не за всю історію, то за останні 20 років точно», — заявив він
За словами очільника уряду, такі обсяги пояснюються тим, що росіяни знищили значний обсяг теплової генерації.
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Нагадаємо, у 2024 році Кабмін дозволив експортувати понад 1 млн тонн вугілля. Таке рішення було прийняте для забезпечення роботи державних вугледобувних підприємств та реалізації енергетичного вугілля.
Також повідомлялося, що у 2024 році видобуток вугілля в Україні перевищив довоєнні показники. З початку року обсяги зросли на 24%.
За матеріалами:
Укрінформ
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