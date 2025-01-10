Україна накопичила рекордні запаси вугілля — Finance.ua

Україна накопичила рекордні запаси вугілля Сьогодні 23:32 — Енергетика

Україна накопичила рекордні запаси вугілля

Запаси вугілля в Україні сягнули майже 3 млн тонн, що є історичним показником.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 10 січня.

Читайте також Українці отримають додаткову грошову допомогу на дрова та вугілля

«У нас на складах приблизно 3 млн тонн вугілля. Це історичний показник якщо не за всю історію, то за останні 20 років точно», — заявив він

За словами очільника уряду, такі обсяги пояснюються тим, що росіяни знищили значний обсяг теплової генерації.

Читайте також Шмигаль розповів, скільки газу та вугілля заготовили і чи достатньо цього для зими

Нагадаємо, у 2024 році Кабмін дозволив експортувати понад 1 млн тонн вугілля. Таке рішення було прийняте для забезпечення роботи державних вугледобувних підприємств та реалізації енергетичного вугілля.

Також повідомлялося, що у 2024 році видобуток вугілля в Україні перевищив довоєнні показники. З початку року обсяги зросли на 24%.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.