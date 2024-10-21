Україна може зняти заборону на експорт озброєння — Умєров — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна може зняти заборону на експорт озброєння — Умєров

Казна та Політика
176
Україна розраховує на міжнародні інвестиції в оборонну промисловість та не виключає подальший експорт озброєння вітчизняного виробництва.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі.
«Минулого року, коли я став міністром оборони, ми зробили план наших спроможностей (з виробництва зброї. — Ред.) в державному і в приватному секторі… Перший крок зробила держава, і ми показали, що інвестували перші гроші в оборонку. В цьому році ми запропонували нашим колегам, щоб вони розглянули дві-три опції. Перша — спільне підприємство, де держава і приватний сектор інвестують. Друга — де держава надає 5 десятирічних контрактів. Третій крок, щоб підприємства або держава-партнер надала нові фінансові інструменти, такі як кредит, як експортне фінансування. І ми зараз обговорюємо чіткі плани по кожній країні, де колеги з Генштабу будуть працювати разом з іншими колегами, щоб кристалізувати, у які проєкти ми будемо вкладати разом з кожною країною», — сказав Умєров.
Читайте також
Він додав, що на сьогодні з партнерами обговорюються різні проєкти, однак остаточне рішення буде ухвалюватися керівництвом держави.
«Ми завжди чуємо на зустрічах, що деякі країни сказали, що вони хочуть купувати українське виробництво ракет, дронів, іншої продукції для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення, тому в цьому плані ми підготуємо і подамо до керівництва для прийняття рішення», — підкреслив Умєров.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.