Україна може отримати до €1 млрд від Європейського оборонного фонду у 2025 році — Finance.ua

Україна може отримати до €1 млрд від Європейського оборонного фонду у 2025 році
Європейський оборонний фонд у цьому році може надати Україні 1 млрд євро. Це стане можливим завдяки статусу асоційованої країни, який наша держава отримала у 2025 році.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на конференцію «Як отримати грант для deep-tech стартапу: огляд нової можливості від ЄС».
Начальник відділу «Офіс Горизонт Європа в Україні» Ігор Таранов зазначив, що Європейський оборонний фонд фінансує інновації у сфері оборони, а у 2025 році за його підтримки Україна може отримати близько €1 млрд. Це можливо завдяки тому, що Україна є асоційованою країною і має право брати участь у конкурсах фонду на рівних умовах з іншими державами.
Нагадаємо, що Україна офіційно стала асоційованим учасником (partner) Європейського оборонного фонду (EDF) 30 квітня 2025 року. Саме в цей день Єврокомісія повідомила, що вперше українські оборонні підприємства зможуть долучатися до проєктів Європейського оборонного фонду
Єврокомісія інвестує 910 млн євро в рамках програми EDF на 2024 рік, і водночас було вперше заявлено, що українські компанії можуть брати участь у проєктах фонду.
Крім того, Ігор Таранов додав, що в новій програмі «Горизонт Європа», що триватиме до грудня 2027 року, українці вже подали 2370 заявок, а отримане фінансування сягнуло 63,55 млн євро. Це більше, ніж у попередній рамковій програмі.
«Середній рівень успішності зараз вищий, ніж раніше, і становить близько 38%. Найактивнішими учасниками залишаються заклади вищої освіти, приватні компанії, наукові установи та інші організації, які активно шукають партнерів і формують конкурентні консорціуми», — наголошує він.
