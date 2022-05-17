Україна може імпортувати газ із LNG-терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви — Finance.ua
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Україна може імпортувати газ із LNG-терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви

Вчора 15:33Енергетика
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Україна може імпортувати газ із LNG-терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви.
Про це повідомив генеральний директор ТОВ «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України» Сергій Макогон на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Навіть у такі скрутні часи Україна залишається надійним транзитним партнером для європейських замовників. Наразі відбувається значний транзит газу з Польщі до Угорщини через ГТС України. Понад 1 млн куб. м на добу», — написав він.
За словами Макогона, Україна стає важливим транспортним газовим хабом для країн Східної та Південної Європи.
«„Оператор ГТС України“ за минулий рік подвоїв обсяг гарантованих потужностей в Україну, які становлять 54 млн куб. м зі Словаччини (до 42 млн на добу з 27 млн). Уже зараз в Україну можна імпортувати газ із LNG-терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви», — зазначив він.
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Україна влітку отримає доступ до терміналів скрапленого газу в Польщі та країнах Прибалтики.
Міністерство економіки констатує, що середня митна вартість природного газу, що імпортується Україною, що склалася в процесі його митного оформлення при ввезенні на територію України, у квітні знизилася на 5,9%, або на 77,45 долара/тис. куб. м до 1228,27 долара/тис. куб. м порівняно з березнем (1305,72 долара/тис. куб. м).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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