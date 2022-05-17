Електроенергія з України може допомогти ЄС замістити 17% російського газу – Міненерго — Finance.ua

«Україна може допомогти європейським країнам позбавитись залежності від російських енергоносіїв завдяки експорту електроенергії. За нашими оцінками, електроенергія з України може замістити близько 17% російського газу, що експортується до ЄС», — йдеться в повідомленні.
Як зазначають в Міненерго, пропозиції щодо використання експортних потужностей української енергосистеми були озвучені під час 25-й конференції Gazterm-2022, що відбувається 16-17 травня у Польщі.
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час виступу підкреслив, що зараз необхідні рішучі дії з боку урядів європейських держав щодо повної відмови від російських енергоносіїв.
«Нова REpowerEU-стратегія повинна надавати чіткі рішення у трьох аспектах: як замінити російську енергію, як припинити російський контроль над енергетичними активами в Європі та як гарантувати, що така ситуація більше не повториться», — сказав він.
Також українська сторона вкотре підтвердила, що Україна залишається надійним партнером Європи в сфері енергетики і готова зробити суттєвий внесок у надійність постачання природного газу у європейські країни, зокрема, завдяки потужним підземним сховищам обсягом 31 млрд куб. м. Близько половини цих потужностей Україна готова запропонувати європейським компаніям для сезонних або стратегічних запасів газу.