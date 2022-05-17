Електроенергія з України може допомогти ЄС замістити 17% російського газу – Міненерго — Finance.ua
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Електроенергія з України може допомогти ЄС замістити 17% російського газу – Міненерго

Вчора 11:43Енергетика
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Українська електроенергія може замістити 17% експорту російського газу, що експортується до Європейського Союзу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
«Україна може допомогти європейським країнам позбавитись залежності від російських енергоносіїв завдяки експорту електроенергії. За нашими оцінками, електроенергія з України може замістити близько 17% російського газу, що експортується до ЄС», — йдеться в повідомленні.
Як зазначають в Міненерго, пропозиції щодо використання експортних потужностей української енергосистеми були озвучені під час 25-й конференції Gazterm-2022, що відбувається 16-17 травня у Польщі.
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час виступу підкреслив, що зараз необхідні рішучі дії з боку урядів європейських держав щодо повної відмови від російських енергоносіїв.
«Нова REpowerEU-стратегія повинна надавати чіткі рішення у трьох аспектах: як замінити російську енергію, як припинити російський контроль над енергетичними активами в Європі та як гарантувати, що така ситуація більше не повториться», — сказав він.
Також українська сторона вкотре підтвердила, що Україна залишається надійним партнером Європи в сфері енергетики і готова зробити суттєвий внесок у надійність постачання природного газу у європейські країни, зокрема, завдяки потужним підземним сховищам обсягом 31 млрд куб. м. Близько половини цих потужностей Україна готова запропонувати європейським компаніям для сезонних або стратегічних запасів газу.
За матеріалами: Укрінформ
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