Україна може до 2027 року стати значним експортером газу до ЄС — Чернишов — Finance.ua

Україна може до 2027 року стати значним експортером газу до ЄС — Чернишов Сьогодні 07:09 — Енергетика

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов прогнозує, що Україна до 2027 року зможе наростити газовидобування настільки, щоб стати значним експортером газу до Європейського Союзу.

Про це він розповів в інтерв'ю для NV.

«Ми маємо амбіцію стати одним із головних постачальників енергії для континенту після війни. Я вважаю, що до 2027 року ми цілком здатні наростити газовидобування настільки, щоб не лише покрити власні потреби, а й бути значним експортером в ЄС. Російського газу там не має бути взагалі. Захід скорочує споживання традиційної енергії, переходить на альтернативну», — сказав він.

Читайте також Без імпортного газу та зростання тарифів: голова Нафтогазу розповів про підготовку до наступної зими

Чернишов зазначив, що Україна також може надати європейським партнерам близько 10 млрд куб. м для зберігання газу у ПСГ. За його словами, українські підземні сховища газу є найбільшими у Європі - понад 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» має намір наростити видобуток газу у 2023 році на 1 млрд кубометрів.

Від початку 2023 року АТ «Укргазвидобування» уже ввело в експлуатацію 7 свердловин з високим видобутком — понад 100 тис. кубометрів на добу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.