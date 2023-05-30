Україна може до 2027 року стати значним експортером газу до ЄС — Чернишов — Finance.ua
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Україна може до 2027 року стати значним експортером газу до ЄС — Чернишов

Енергетика
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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов прогнозує, що Україна до 2027 року зможе наростити газовидобування настільки, щоб стати значним експортером газу до Європейського Союзу.
Про це він розповів в інтерв'ю для NV.
«Ми маємо амбіцію стати одним із головних постачальників енергії для континенту після війни. Я вважаю, що до 2027 року ми цілком здатні наростити газовидобування настільки, щоб не лише покрити власні потреби, а й бути значним експортером в ЄС. Російського газу там не має бути взагалі. Захід скорочує споживання традиційної енергії, переходить на альтернативну», — сказав він.
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Чернишов зазначив, що Україна також може надати європейським партнерам близько 10 млрд куб. м для зберігання газу у ПСГ. За його словами, українські підземні сховища газу є найбільшими у Європі - понад 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» має намір наростити видобуток газу у 2023 році на 1 млрд кубометрів.
Від початку 2023 року АТ «Укргазвидобування» уже ввело в експлуатацію 7 свердловин з високим видобутком — понад 100 тис. кубометрів на добу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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