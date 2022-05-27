Україна має нафтопровід "Дружба", який може стати важелем впливу на Угорщину – Міненергетики — Finance.ua
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Україна має нафтопровід "Дружба", який може стати важелем впливу на Угорщину – Міненергетики

Вчора 09:28Енергетика
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Україна має нафтопровід "Дружба", який може стати важелем впливу на Угорщину – МіненергетикиУкраїна має нафтопровід "Дружба", який може стати важелем впливу на Угорщину – Міненергетики
До Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу «Дружба», який може стати важелем впливу на Угорщину.
Про це під час Київського безпекового форуму заявила надзвичайний і повноважний посол, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.
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«У руках України є чудовий важіль — це нафтопровід «Дружба». Навіть якщо ми дуже цінуємо відносини зі Словаччиною, яка також отримує нафту через «Дружбу», у Угорщину йде окрема нитка. Було б дуже доречним, якщо б з ним щось трапилося",— зазначила радниця міністра енергетики.
За її словами, «апетит Угорщини по фондам Європейського Союзу зростає щодня». Тому Будапешт вважає, що може вимагати все, що завгодно, аби не зруйнувати європейську єдність.
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«Але, знову-таки, це в руках уряду і Президента — вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього», — наголосила Зеркаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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