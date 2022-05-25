Зеленський — про позицію Угорщини щодо нафти: якось не так вони бачать світ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський — про позицію Угорщини щодо нафти: якось не так вони бачать світ

Вчора 13:39Енергетика
431
Президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини, яка відмовляється підтримувати нафтове ембарго проти росії попри те, що кошти за енергоносії фінансують воєнну машину кремля.
Про це Зеленський говорив під час Українського сніданку в Давосі, повідомляє «Європейська правда».
«Ми дійшли до шостого пакету (санкцій). У ньому ембарго на нафту. Всі кажуть: за цей час росія заробить 200 млрд доларів. За такі суми вони можуть купувати будь-яку зброю. Чи впроваджено шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не те. Якось не так вони бачать світ», — сказав Зеленський.
За його словами, Будапешт аргументує свою позицію тим, що для відмови від російської нафти йому необхідні значні кошти.
«Їм кажуть: там в Україні люди вмирають, діти гинуть, їх вбивають. Як в Техасі 18-річний вбивця... Так і у нас 18-річні солдатики поприїжджали з росії і просто катували малюків. Їм про це розказували, а вони кажуть: Все зрозуміло. Так а що з нафтою? Де нам брати гроші?» — сказав Зеленський.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії раніше заявила, що лідери Європейського союзу навряд чи домовляться про нафтове ембарго проти росії на саміті 30-31 травня.
Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго на саміті лідерів.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.