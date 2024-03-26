Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі — Finance.ua

Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі Сьогодні 16:45 — Енергетика

Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі

На вівторок, 26 березня, Україною заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту електроенергії - 18 649 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 18 649 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 537 МВт. Експорт не заплановано», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, на ранок через погодні умови знеструмлено 69 населених пунктів в Одеській області. Через бойові дії та з інших причин знеструмлено 405 населених пунктів.

«Через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській й Донецькій областях. Через технологічні пошкодження є знеструмлення в Кіровоградській й Сумській областях», — додали у пресслужбі.

Втім, енергосистема працює стабільно, дефіцит не прогнозується.

Економічна Правда За матеріалами:

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