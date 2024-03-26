Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі

Енергетика
41
Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі
Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі
На вівторок, 26 березня, Україною заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту електроенергії - 18 649 МВт-год.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
«Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 18 649 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 537 МВт. Експорт не заплановано», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Крім того, на ранок через погодні умови знеструмлено 69 населених пунктів в Одеській області. Через бойові дії та з інших причин знеструмлено 405 населених пунктів.
«Через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській й Донецькій областях. Через технологічні пошкодження є знеструмлення в Кіровоградській й Сумській областях», — додали у пресслужбі.
Втім, енергосистема працює стабільно, дефіцит не прогнозується.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.