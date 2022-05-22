Україна і Польща домовились спростити перетин кордону — Finance.ua
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Україна і Польща домовились спростити перетин кордону

Вчора 16:27Казна та Політика
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Україна і Польща домовились спростити перетин кордонуУкраїна і Польща домовились спростити перетин кордону
Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами.
Про це він сказав у виступі в Раді після промови президента Польщі Анджея Дуди.
Зеленський зазначив, що зараз українські міста стали побратимами польських, побратимами стали український і польський народ, а країни — сестрами.
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«​​Ми рідні. І між нами не має бути кордонів чи барʼєрів. Український і польський народи ментально вони давно не розділяють. Тож, ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній Угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу. ​І я впевнений, що усі необхідні рішення спочатку для статусу кандидата для України, а потім і для повноправного членства неодмінно будуть ухвалені. Зокрема, завдяки багатолітньому захисту Польщею українських інтересів на європейському континенті», — заявив Володимир Зеленський.
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Він подякував Дуді за спільну з лідеркою Словаччини ініціативу переконувати європейських колег, які все ще вагаються щодо статусу країни-кандидата на членство ЄС для України.
Володимир Зеленський зазначив також, що росія, розв’язавши війну, мимоволі змусила Україну та Польщу забути суперечки щодо спільного минулого.
Також він анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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