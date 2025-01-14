Україна і п’ять країн Європи планують створювати спільні оборонні підприємства — віцепрем’єр Польщі Сьогодні 19:15 — Світ

Міністри оборони Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії обговорили у Варшаві за участю у дистанційному режимі пропозицію міністра оборони України Рустема Умєрова щодо створення спільних підприємств у оборонній сфері.

Про це під час пресконференції міністрів оборони в населеному пункті Геленув поблизу Варшави заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Як зазначив Косіняк-Камиш, зараз Україна потребує підтримки з боку країн Європи.

«Ми усвідомлюємо втому від війни наших суспільств, але особливо українського суспільства. І ці величезні зусилля, які вже понад 1000 днів здійснюють українці, борючись за свою свободу і безпеку в Європі, мають продовжуватися», — зазначив віцепрем’єр.

Він підкреслив, що під час відеоконференції з міністром Умєровим європейські міністри підтвердили союзницьку підтримку України і рішучість щодо надання допомоги, навчання українських військових тощо.

«Але головним пунктом у переговорах з міністром Умєровим був розвиток виробничих потужностей між Європою та Україною, між нашими компаніями, країн, які тут представлено, та українськими компаніями», — наголосив Косіняк-Камиш.

Читайте також Фінансування Сил оборони України у 2025 році: на що спрямують кошти

Він додав, що йдеться про створення спільних підприємств, розвиток виробничих потужностей в європейських країнах, а також розвиток спільних ініціатив з Україною.

«Такі можливості на сьогодні є і вони не використані. Це може бути величезна підтримка для воюючої України», — наголосив польський віцепрем’єр.

Косіняк-Камиш також зауважив, що усі присутні на зустрічі міністри висловили зацікавленість у продовженні щоквартальних зустрічей у форматі «Рамштайн» на чолі із США.

Читайте також Країни НАТО вперше досягли рекордних витрат на оборону під впливом війни в Україні

Він також підкреслив, що не може відбуватися жодних розмов про Україну без України.

«Ми застосовуємо цей принцип і робитимемо це завжди», — наголосив Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що наступна зустріч міністрів оборони відбудеться у Парижі. На неї буде запрошено генсека НАТО Марка Рютте, високу представницю ЄС із зовнішньої та безпекової політики Каю Каллас та єврокомісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, з якими обговорюватиметься розвиток ОПК у країнах ЄС.

Як зазначив за підсумками зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров, у 2025 році Україна планує рекордне виробництво озброєння на 35 мільярдів доларів. З них 17 мільярдів профінансує український уряд, решту коштів можуть забезпечити союзники.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.