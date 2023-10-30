Україна і Німеччина мають спільні цілі розвитку енергосектору: «зелений» перехід та посилення стійкості енергосистеми — Finance.ua

Україна і Німеччина мають спільні цілі розвитку енергосектору: «зелений» перехід та посилення стійкості енергосистеми Сьогодні 10:15 — Енергетика

Німецько-Українське енергетичне партнерство багато важить для відбудови українського енергосектору і його майбутнього розвитку на засадах «зеленого» переходу.

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

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Демченков наголосив, що енергетика стала другою лінією фронту у війні з росією, і ситуація на цій ділянці боротьби загострюється саме в зимовий період.За словами заступника міністра, викликами цієї зими для української енергетики буде наявність достатніх потужностей генерації і передачі."Нам потрібні засоби протиповітряної оборони для захисту об'єктів енергетики. Необхідно більше обладнання для швидких ремонтів і відновлення енергопостачання після обстрілів. Необхідні також заходи з розмінування, без якого енергетики не можуть повертати світло і тепло на деокупованих територіях", — зазначив він.

Ярослав Демченков подякував Німеччині за допомогу українському енергосектору і наголосив на важливому значенні поглиблення енергетичного партнерства між країнами у процесі відновлення і відбудови.

«У нас є чітке розуміння, яким буде майбутнє української енергетики — після відбудови вона стане більш стійкою, зеленою, і ми прискоримо „зелений“ перехід. Ми не повернемося до застарілих технологій виробництва електроенергії», — наголосив заступник міністра.Під час панельної дискусії учасники обговорювали кроки взаємодії між країнами — від негайних заходів до довгострокового енергетичного переходу в Україні. Крім того, спікери розглянули, як Україна, попри війну, може сприяти безпеці енергопостачання та енергетичному переходу в Європі.

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Окрім цього, учасники провели тематичну сесію на тему: «Український енергетичний сектор — можливості для бізнесу в процесі відновлення». Німецько-український енергетичний день організовано у межах Німецько-українського енергетичного партнерства за дорученням Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK) та Міністерством енергетики України за підтримки Німецького енергетичного агентства (dena) та GIZ Україна.

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