Як зміниться тариф на електроенергію в Україні з 1 листопада — Finance.ua
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Як зміниться тариф на електроенергію в Україні з 1 листопада

Енергетика
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Як зміниться тариф на електроенергію в Україні з 1 листопада
Як зміниться тариф на електроенергію в Україні з 1 листопада
В Україні з 1 листопада підвищать тариф на електроенергію. При цьому підвищення стосуватимуться лише непобутових споживачів.
Відповідно до рішення НКРЕКП, ці тарифи переглядаються щомісяця. Про це йдеться в повідомленні Yasno.
Ціни зміняться саме для малих непобутових споживачів, які під'єднані до таких мереж:
  • «Укрзалізниця»: якщо йдеться про 1 клас напруги — 668,96 грн, 2 клас — 843,45 грн.
  • «ДТЕК Київські електромережі»: 1 клас напруги — 638,61 грн, 2 клас — 704,87 грн.
  • «ДТЕК Київські регіональні електромережі»: 1 клас напруги — 661,58 грн, 2 клас — 704,87 грн.
Зазначимо, що про підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів не йдеться.
Нагадаємо, передавати показання лічильника електроенергії слід до 4 числа кожного місяця. Споживачі можуть це зробити:
  • через сайт ОСР (через особистий кабінет);
  • зателефонувати до кол-центру ОСР;
  • через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
  • іншим способом, передбаченим ОСР.
В Україні частина громадян може оформити житлову субсидію. Для цього слід звернутися до Пенсійного фонду (ПФУ). Оформити допомогу від держави можна кількома способами.

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За матеріалами:
Обозреватель
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