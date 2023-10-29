Як зміниться тариф на електроенергію в Україні з 1 листопада — Finance.ua

Як зміниться тариф на електроенергію в Україні з 1 листопада Сьогодні 09:02 — Енергетика

Як зміниться тариф на електроенергію в Україні з 1 листопада

В Україні з 1 листопада підвищать тариф на електроенергію. При цьому підвищення стосуватимуться лише непобутових споживачів.

Відповідно до рішення НКРЕКП, ці тарифи переглядаються щомісяця. Про це йдеться в повідомленні Yasno

Ціни зміняться саме для малих непобутових споживачів, які під'єднані до таких мереж:

«Укрзалізниця»: якщо йдеться про 1 клас напруги — 668,96 грн, 2 клас — 843,45 грн.

«ДТЕК Київські електромережі»: 1 клас напруги — 638,61 грн, 2 клас — 704,87 грн.

«ДТЕК Київські регіональні електромережі»: 1 клас напруги — 661,58 грн, 2 клас — 704,87 грн.

Зазначимо, що про підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів не йдеться.

Нагадаємо, передавати показання лічильника електроенергії слід до 4 числа кожного місяця. Споживачі можуть це зробити:

через сайт ОСР (через особистий кабінет);

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

іншим способом, передбаченим ОСР.

В Україні частина громадян може оформити житлову субсидію. Для цього слід звернутися до Пенсійного фонду (ПФУ). Оформити допомогу від держави можна кількома способами.

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