Німеччина передасть Україні 30 автовишок для потреб обленерго — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина передасть Україні 30 автовишок для потреб обленерго

Енергетика
209
Німецькі партнери передадуть Україні партію ремонтних машин — 30 автовишок для потреб операторів системи розподілу електроенергії.
«Ми дякуємо німецьким партнерам за цю допомогу. Вона є надзвичайно важливою для підтримки енергетиків, що працюють на місцях і щодня відновлюють мережі, які є постійними цілями атак російських терористів», — підкреслив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Ця допомога здійснюється у межах благодійної кампанії Німецько-Українського енергетичного партнерства за підтримки GIZ Ukraine. Кампанія фінансується Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK).
На сьогодні Німеччина зробила найбільший внесок до Фонду енергетичної підтримки України, який складає близько 130 млн євро. Крім цього, станом на жовтень 2023 року з Німеччини в Україну надійшло 95 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1,5 тис. тонн, зокрема 284 силові трансформатори, 63 генератори, трансформатори напруги, трансформатори струму та інше необхідне енергосектору обладнання.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.