Німеччина передасть Україні 30 автовишок для потреб обленерго — Finance.ua

Німеччина передасть Україні 30 автовишок для потреб обленерго Вчора 09:44 — Енергетика

Німецькі партнери передадуть Україні партію ремонтних машин — 30 автовишок для потреб операторів системи розподілу електроенергії.

«Ми дякуємо німецьким партнерам за цю допомогу. Вона є надзвичайно важливою для підтримки енергетиків, що працюють на місцях і щодня відновлюють мережі, які є постійними цілями атак російських терористів», — підкреслив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Ця допомога здійснюється у межах благодійної кампанії Німецько-Українського енергетичного партнерства за підтримки GIZ Ukraine. Кампанія фінансується Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK).

На сьогодні Німеччина зробила найбільший внесок до Фонду енергетичної підтримки України, який складає близько 130 млн євро. Крім цього, станом на жовтень 2023 року з Німеччини в Україну надійшло 95 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1,5 тис. тонн, зокрема 284 силові трансформатори, 63 генератори, трансформатори напруги, трансформатори струму та інше необхідне енергосектору обладнання.

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