Україна і Молдова підписали документ про співпрацю в процесі вступу в ЄС — Finance.ua

Україна і Молдова підписали документ про співпрацю в процесі вступу в ЄС Сьогодні 07:35 — Казна та Політика

Україна і Молдова підписали документ про співпрацю в процесі вступу в ЄС

У вівторок, 18 лютого, віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністр юстиції України Ольга Стефанішина та віце-премʼєр-міністр з європейської інтеграції Молдови Крістіна Герасімов підписали Меморандум про співробітництво у сфері європейської інтеграції та процесі вступу в ЄС.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Попри часи глобальної турбулентності, європейська інтеграція для наших країн залишається незмінною метою, і ми готові йти до неї рука об руку», — зазначила Стефанішина.

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Підписаний меморандум спрямований сприяти розвитку взаємної співпраці України та Молдови, а також обміну знаннями у сфері європейської інтеграції для успішної підготовки до вступу та набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Документ визначає співпрацю у сфері євроінтеграції та переговорного процесу щодо вступу в ЄС за такими напрямами, зокрема:

приєднання до ЄС, включаючи процес розширення та переговори про вступ;

обмін знаннями, досвідом і практикою ведення переговорів між переговірниками і переговорною групою, іншими експертами, залученими до переговорів про вступ;

обмін інформацією та ноу-хау для гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС, забезпечення його ефективної імплементації та приведення у відповідність до acquis ЄС;

обмін знаннями та досвідом щодо впровадження політики ЄС в переговорних Кластерах;

обмін знаннями та досвідом у фундаментальних сферах верховенства права, зокрема судової реформи та боротьби з корупцією та організованою злочинністю, фундаментальних прав, функціонування демократичних інститутів та реформи державного управління, а також економічних критеріїв;

обмін інформацією та ноу-хау щодо фінансової підтримки Європейського Союзу;

обмін інформацією щодо Комунікаційної стратегії для суспільства стосовно інтеграції до ЄС.

Для реалізації співробітництва у цих сферах буде розроблено та ухвалено відповідний План заходів.

Меморандум передбачає співпрацю за визначеними напрямками, зокрема шляхом регулярних зустрічей головних переговірників та їхніх переговорних груп, а також у межах роботи спільної робочої групи, створеної для організації та реалізації заходів, передбачених документом.

Крім того, передбачається проведення спільних заходів, зустрічей, семінарів, тренінгів, а також навчальні візити та відрядження для обміну професійним досвідом та знаннями щодо процесу європейської інтеграції.

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