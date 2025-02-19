Україна і Молдова підписали документ про співпрацю в процесі вступу в ЄС — Finance.ua

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Україна і Молдова підписали документ про співпрацю в процесі вступу в ЄС

Казна та Політика
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Україна і Молдова підписали документ про співпрацю в процесі вступу в ЄС
Україна і Молдова підписали документ про співпрацю в процесі вступу в ЄС
У вівторок, 18 лютого, віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністр юстиції України Ольга Стефанішина та віце-премʼєр-міністр з європейської інтеграції Молдови Крістіна Герасімов підписали Меморандум про співробітництво у сфері європейської інтеграції та процесі вступу в ЄС.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Попри часи глобальної турбулентності, європейська інтеграція для наших країн залишається незмінною метою, і ми готові йти до неї рука об руку», — зазначила Стефанішина.
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Підписаний меморандум спрямований сприяти розвитку взаємної співпраці України та Молдови, а також обміну знаннями у сфері європейської інтеграції для успішної підготовки до вступу та набуття повноправного членства в Європейському Союзі.
Документ визначає співпрацю у сфері євроінтеграції та переговорного процесу щодо вступу в ЄС за такими напрямами, зокрема:
  • приєднання до ЄС, включаючи процес розширення та переговори про вступ;
  • обмін знаннями, досвідом і практикою ведення переговорів між переговірниками і переговорною групою, іншими експертами, залученими до переговорів про вступ;
  • обмін інформацією та ноу-хау для гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС, забезпечення його ефективної імплементації та приведення у відповідність до acquis ЄС;
  • обмін знаннями та досвідом щодо впровадження політики ЄС в переговорних Кластерах;
  • обмін знаннями та досвідом у фундаментальних сферах верховенства права, зокрема судової реформи та боротьби з корупцією та організованою злочинністю, фундаментальних прав, функціонування демократичних інститутів та реформи державного управління, а також економічних критеріїв;
  • обмін інформацією та ноу-хау щодо фінансової підтримки Європейського Союзу;
  • обмін інформацією щодо Комунікаційної стратегії для суспільства стосовно інтеграції до ЄС.
Для реалізації співробітництва у цих сферах буде розроблено та ухвалено відповідний План заходів.
Меморандум передбачає співпрацю за визначеними напрямками, зокрема шляхом регулярних зустрічей головних переговірників та їхніх переговорних груп, а також у межах роботи спільної робочої групи, створеної для організації та реалізації заходів, передбачених документом.
Крім того, передбачається проведення спільних заходів, зустрічей, семінарів, тренінгів, а також навчальні візити та відрядження для обміну професійним досвідом та знаннями щодо процесу європейської інтеграції.
За матеріалами:
Finance.ua
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