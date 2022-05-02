Україна готується передати другу частину анкети на статус кандидата на членство в ЄС — Finance.ua

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зауважує, що у Європейському Союзі не виникло додаткових питань до першої частини заповненого Україною опитувальника з відповідями для отримання статусу кандидата на членство до ЄС.
«Ми проговорювали з європейськими колегами, як ми завершуємо частину технічної роботи над опитувальником. Та частина документів, яку ми передали, — вона вже оброблена Європейським Союзом. Додаткових питань до тих матеріалів, які ми передали, немає. Робота була оцінена достатньо високо», — зазначила урядовець.
Вона додала, що в частині описаних у документі політичних критеріїв, демократичних інституцій, прав людини та відповідних реформ — «цю частину своєї роботи ми вже закрили».
«І готуємося вже до кінця наступного тижня завершити всю роботу над тим, щоб передати Книгу нашої державності повністю Європейському Союзу... Ми сподіваємося, що цей день (9 травня. — Ред.) також стане вирішальним і переламним для позицій в країнах Європейського Союзу, які в цей день будуть озвучувати візію Європи, майбутнє Європи... І я думаю, що дуже важливо, щоб це бачення Європи було таким, що воно неможливе без України», — сказала Стефанішина.