Україна готується передати другу частину анкети на статус кандидата на членство в ЄС — Finance.ua
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Україна готується передати другу частину анкети на статус кандидата на членство в ЄС

Сьогодні 13:01Особисті фінанси
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Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зауважує, що у Європейському Союзі не виникло додаткових питань до першої частини заповненого Україною опитувальника з відповідями для отримання статусу кандидата на членство до ЄС.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Відповідаючи на запитання щодо розгляду в ЄС заповненого Україною опитувальника, Стефанішина зауважила, що цього тижня перебувала з візитом в Брюсселі.
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«Ми проговорювали з європейськими колегами, як ми завершуємо частину технічної роботи над опитувальником. Та частина документів, яку ми передали, — вона вже оброблена Європейським Союзом. Додаткових питань до тих матеріалів, які ми передали, немає. Робота була оцінена достатньо високо», — зазначила урядовець.
Вона додала, що в частині описаних у документі політичних критеріїв, демократичних інституцій, прав людини та відповідних реформ — «цю частину своєї роботи ми вже закрили».
«І готуємося вже до кінця наступного тижня завершити всю роботу над тим, щоб передати Книгу нашої державності повністю Європейському Союзу... Ми сподіваємося, що цей день (9 травня. — Ред.) також стане вирішальним і переламним для позицій в країнах Європейського Союзу, які в цей день будуть озвучувати візію Європи, майбутнє Європи... І я думаю, що дуже важливо, щоб це бачення Європи було таким, що воно неможливе без України», — сказала Стефанішина.
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Також на запитання, коли Україна отримає статус країни-кандидата на вступ до ЄС, вона зауважила, що Україна розраховує, що у червні «буде прийняте рішення про надання Україні статусу кандидата».
Нагадаємо, Україна передала інституціям Євросоюзу першу частину опитувальника з метою отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.
Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство.
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Друга його частина охоплюватиме оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, українська влада розраховує у червні отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Сьогодні
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