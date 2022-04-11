Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС уже в червні — Finance.ua

Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС уже в червні

Вчора 17:37 — Казна та Політика

Україна може отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже у червні. Єврокомісія надасть країнам Євросоюзу пропозицію щодо заявки України на членство. При цьому рішення має бути прийняте одноголосно.

Про це розповів глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю Postimees . Однак ще необхідно з’ясувати, чи відповідатиме Україна Копенгагенським критеріям.

«Зараз ми говоримо про тижні, а не про місяці. Я вірю, що у червні держави-члени виступлять зі своєю пропозицією, і Україна відповідатиме Копенгагенським критеріям. Наразі немає сенсу спекулювати на цій оцінці», — зазначив Маасікас.

За його словами, ще два місяці тому це питання взагалі не обговорювалося, як деякі країни заявляли, що про приєднання немає сенсу говорити. Водночас Естонія та низка інших країн дотримувалися думки, що Україні треба дати таку перспективу.

«Скажімо, два місяці тому це питання взагалі не обговорювалося, бо було відомо, що є країни, які кажуть, що про це взагалі немає сенсу говорити. У цьому сенсі це величезний крок. Але все ще потребує остаточної печатки... Водночас, рішення має бути прийняте одноголосно», — заявив Маасікас.

Копенгагенські критерії — критерії вступу країн Євросоюзу. Вони вимагають, щоб у державі було дотримано демократичних принципів, принципів свободи та поваги до прав людини, а також принципу правової держави. Також у країні має бути конкурентоспроможна ринкова економіка, мають визнаватись загальні правила та стандарти блоку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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