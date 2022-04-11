Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС уже в червні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС уже в червні

Вчора 17:37Казна та Політика
390
Україна може отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже у червні. Єврокомісія надасть країнам Євросоюзу пропозицію щодо заявки України на членство. При цьому рішення має бути прийняте одноголосно.
Про це розповів глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю Postimees. Однак ще необхідно з’ясувати, чи відповідатиме Україна Копенгагенським критеріям.
«Зараз ми говоримо про тижні, а не про місяці. Я вірю, що у червні держави-члени виступлять зі своєю пропозицією, і Україна відповідатиме Копенгагенським критеріям. Наразі немає сенсу спекулювати на цій оцінці», — зазначив Маасікас.
Читайте також
За його словами, ще два місяці тому це питання взагалі не обговорювалося, як деякі країни заявляли, що про приєднання немає сенсу говорити. Водночас Естонія та низка інших країн дотримувалися думки, що Україні треба дати таку перспективу.
«Скажімо, два місяці тому це питання взагалі не обговорювалося, бо було відомо, що є країни, які кажуть, що про це взагалі немає сенсу говорити. У цьому сенсі це величезний крок. Але все ще потребує остаточної печатки... Водночас, рішення має бути прийняте одноголосно», — заявив Маасікас.
Копенгагенські критерії — критерії вступу країн Євросоюзу. Вони вимагають, щоб у державі було дотримано демократичних принципів, принципів свободи та поваги до прав людини, а також принципу правової держави. Також у країні має бути конкурентоспроможна ринкова економіка, мають визнаватись загальні правила та стандарти блоку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.