Україна готує план післявоєнного відновлення: що він передбачатиме — Finance.ua
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Україна готує план післявоєнного відновлення: що він передбачатиме

Вчора 20:03Казна та Політика
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Україна готує план післявоєнного відновлення: що він передбачатимеУкраїна готує план післявоєнного відновлення: що він передбачатиме
Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій було розглянуто план післявоєнного відновлення та розвитку країни. Особливу увагу під час наради було акцентовано на проведенні низки важливих економічних реформ.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Як проінформував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, план післявоєнного відновлення складається з декількох частин, до його розробки долучилися міжнародні аудиторські компанії, українські аналітичні центри, парламентські комітети та міністерства.
План передбачає відновлення України на нових принципах з використанням усіх доступних ресурсів і можливостей. Зокрема, заплановано покриття матеріальних збитків, завданих війною, відновлення зруйнованих інфраструктурних потужностей та структурна модернізація української економіки, зазначив він.
Також учасники зустрічі обговорили перебіг європейської інтеграції та отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
У заході взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, заступники керівника Офісу глави держави, члени уряду, керівництво парламентської більшості та профільних комітетів Верховної ради України.

Довідка Finance.ua:

  • МВФ збільшив екстрене фінансування допомоги Україні, запустив спеціальний рахунок для подальшого фінансування та разом із міжнародними партнерами готується до масштабних зусиль з відновлення країни;
  • для швидкого післявоєнного відновлення Україна провинна вийти на темпи отримання інвестицій у розмірі приблизно 35% ВВП, або $70 мільярдів на рік впродовж щонайменше 10 років;
  • Кабмін розпочав реалізацію плану відновлення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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