Україна хоче розширити поставки продовольства до країн Латинської Америки, — Зеленський — Finance.ua

Україна хоче розширити поставки продовольства до країн Латинської Америки, — Зеленський
Під час свого традиційного звернення Володимир Зеленський повідомив, що влада працює над поширенням поставки продовольства України до країн Латинської Америки.
Зеленський взяв участь у засіданні високого рівня щодо продовольчої безпеки, яке відбулося на полях чергової Генасамблеї ООН.
Як зазначив Глава держави, тематика продовольчої безпеки для України є стратегічно важлива, а влада країни працює над розширенням такої програми.
Читайте також
«Ми беремо участь у реалізації Продовольчої програми ООН і допомагаємо країнам Африки. Ми відновили наш морський аграрний експорт, і це дає нам змогу експортувати нашу аграрну продукцію країнам уже на трьох континентах. Працюємо над тим, щоб відкрити для наших виробників ринки Латинської Америки, інших важливих частин світу», — сказав Зеленський.
Україна відправила на експорт морем у межах «зернової» угоди вже 3,9 млн тонн агропродукції.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною