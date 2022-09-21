Україна хоче розширити поставки продовольства до країн Латинської Америки, — Зеленський — Finance.ua

Україна хоче розширити поставки продовольства до країн Латинської Америки, — Зеленський Вчора 11:45 — Казна та Політика

Україна хоче розширити поставки продовольства до країн Латинської Америки, — Зеленський

Під час свого традиційного звернення Володимир Зеленський повідомив, що влада працює над поширенням поставки продовольства України до країн Латинської Америки.

Зеленський взяв участь у засіданні високого рівня щодо продовольчої безпеки, яке відбулося на полях чергової Генасамблеї ООН.

Як зазначив Глава держави, тематика продовольчої безпеки для України є стратегічно важлива, а влада країни працює над розширенням такої програми.

«Ми беремо участь у реалізації Продовольчої програми ООН і допомагаємо країнам Африки. Ми відновили наш морський аграрний експорт, і це дає нам змогу експортувати нашу аграрну продукцію країнам уже на трьох континентах. Працюємо над тим, щоб відкрити для наших виробників ринки Латинської Америки, інших важливих частин світу», — сказав Зеленський.

Україна відправила на експорт морем у межах «зернової» угоди вже 3,9 млн тонн агропродукції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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