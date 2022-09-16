Україна — у ТОП-5 світових експортерів зерна — Finance.ua
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Україна — у ТОП-5 світових експортерів зерна

Аграрний ринок
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Україна за підсумками 2021/22 МР залишилася у десятці найбільших виробників основної зернової продукції у світі: по пшениці — 7-ма позиція, по ячменю — 4-та, по кукурудзі — 6-та.
Про це під час міжнародної агропромислової конференції повідомив керівник служби бізнес-проєктів ІА «АПК-Інформ» Андрій Купченко.
За його словами, також Україні вдалося зберегти статус одного з основних експортерів зерна, увійшовши до ТОП-5.
Зокрема, з відвантажень пшениці Україна посідає 5-те місце у світовому рейтингу, за ячменем — 3-тє, за кукурудзою — 4-те.
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Експерт зазначив, що на старті зернового сезону-2022/23 в Україні сформовано колосальні перехідні запаси зернових культур, які не є характерними для країни.
«Зокрема, за нашими оцінками, перехідні залишки пшениці в Україні станом на початок 2022/23 МР становили 5,3-5,5 млн т (в 1,5 раза перевищує аналогічний показник попереднього сезону), ячменю — 1,1 млн т (+14%), кукурудзи — 7,7 млн т (у 3,8 раза більше). Ці цифри чинять тиск на цінову кон’юнктуру та на ринкову ситуацію в цілому», — уточнив він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
AgroPortal.ua
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