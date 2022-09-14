"Зерновим коридором" з України вже вирушили 134 судна. Скільки збіжжя вдалося вивезти — Finance.ua

"Зерновим коридором" з України вже вирушили 134 судна. Скільки збіжжя вдалося вивезти Вчора 21:34 — Аграрний ринок

"Зерновим коридором" з України вже вирушили 134 судна. Скільки збіжжя вдалося вивезти

За 1,5 місяця роботи «зернового коридора» через порти Великої Одеси експортували 3,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури.

14 вересня в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 5 суден з 153 тис. тонн продовольства, повідомили у пресслужбі. Вони прямують до країн Азії та Європи.

Фото: з Фейсбуку Мінінфраструктури

22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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