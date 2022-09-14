"Зерновим коридором" з України вже вирушили 134 судна. Скільки збіжжя вдалося вивезти — Finance.ua
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"Зерновим коридором" з України вже вирушили 134 судна. Скільки збіжжя вдалося вивезти

Аграрний ринок
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"Зерновим коридором" з України вже вирушили 134 судна. Скільки збіжжя вдалося вивезти
"Зерновим коридором" з України вже вирушили 134 судна. Скільки збіжжя вдалося вивезти
За 1,5 місяця роботи «зернового коридора» через порти Великої Одеси експортували 3,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.
Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури.
14 вересня в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 5 суден з 153 тис. тонн продовольства, повідомили у пресслужбі. Вони прямують до країн Азії та Європи.
Фото: з&nbsp;Фейсбуку Мінінфраструктури
Фото: з Фейсбуку Мінінфраструктури
22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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