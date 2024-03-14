Україна хоче добудувати нафтопровід у Польщу — Finance.ua

Україна хоче добудувати нафтопровід у Польщу Сьогодні 05:00 — Енергетика

На засіданні українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва обговорили питання диверсифікації маршрутів постачання нафти на європейський ринок, зокрема добудову нафтопроводу «Броди — Адамова Застава».

Про це повідомила пресслужба «Укртранснафти».

Генеральний директор АТ «Укртранснафта» Володимир Цепенда наголосив на необхідності створення спільної міжурядової робочої групи з питань підтримки реалізації проекту будівництва нафтопроводу «Броди — Адамова Застава» із залученням профільних міністерств України та Польщі і за участі представників НАК «Нафтогаз України», АТ «Укртранснафта», PERN S.A. та ТОВ «МТП «Сарматіа».

«У цьому контексті сторони продовжують висловлювати зацікавленість у вирішенні ключових питань, що дозволить завершити будівництво нафтопроводу „Броди — Адамова Застава“ протягом двох-трьох років», — йдеться у повідомленні «Укртранснафти».

Повідомляється, що проект передбачатиме транспортування нафти у реверсному та аверсному напрямках (з Гданська через Плоцьк і Адамову Заставу до Бродів і з Бродів до Адамової Застави відповідно), що забезпечить додаткові інфраструктурні можливості для постачання нафтової сировини з диверсифікованих джерел на ринки Німеччини і Польщі. Також цей маршрут дозволить за необхідності організувати поставки сировини на нафтопереробні заводи Словаччини, Чехії та Угорщини.

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«Укртранснафта» останнім часом активізувало зусилля з просування проекту «Броди — Адамова Застава», наголошують в компанії.

Зокрема впродовж 2022−2023 рр. компанія провела кілька раундів консультацій із зацікавленими сторонами. У рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України (липень 2022 р., м. Лугано, Швейцарія) на найвищому рівні було представлено План відновлення України, до якого включили реалізацію проекту «Броди — Адамова Застава».

Проект «Броди — Адамова Застава» набув додаткової нагальності з огляду на безпрецедентні виклики безпеці енергопостачань в Україну та до країн регіону через російську військову агресію проти України та фактичне блокування постачання нафти з басейну Чорного моря, зазначають в «Укртранснафті».

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