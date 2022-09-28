Україна експортувала ще 115 000 тонн зерна морськими шляхами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна експортувала ще 115 000 тонн зерна морськими шляхами

Казна та Політика
92
Україна експортувала ще 115 000 тонн зерна морськими шляхами.
Про це повідомляє Мінінфраструктури.
З портів «Чорноморськ» та «Південний» загалом вийшли 4 судна. Серед них MAGNUM FORTUNE, який перевозить 51 000 тонн пшениці для Бангладеш, та ALMERAY з 32 400 тонн кукурудзи для Лівії.
Читайте також
Майже за 2 місяці дії «зернового коридору» з України вийшли 235 кораблів з 5,4 млн тонн продовольства для країн Африки, Азії та Європи.
Місце для вашої реклами
Україна експортувала ще 345 000 тонн зерна морськими шляхами. Тоді караван із 9 суден вийшов із портів Чорного моря.

Довідка Finance.ua:

  • Зі слів експерта, директора агропромхолдингу «Астарта» В’ячеслава Чуки, нині відкрились можливості для експорту через морські порти завдяки зерновому морському коридору. Ми отримали квоти в різних портах, щоб виконувати відвантаження через західні кордони. Це дало більше можливостей щодо експорту цієї продукції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.