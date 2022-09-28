Україна експортувала ще 115 000 тонн зерна морськими шляхами — Finance.ua

Україна експортувала ще 115 000 тонн зерна морськими шляхами Вчора 12:37 — Казна та Політика

Україна експортувала ще 115 000 тонн зерна морськими шляхами.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

З портів «Чорноморськ» та «Південний» загалом вийшли 4 судна. Серед них MAGNUM FORTUNE, який перевозить 51 000 тонн пшениці для Бангладеш, та ALMERAY з 32 400 тонн кукурудзи для Лівії.

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Майже за 2 місяці дії «зернового коридору» з України вийшли 235 кораблів з 5,4 млн тонн продовольства для країн Африки, Азії та Європи.

Україна експортувала ще 345 000 тонн зерна морськими шляхами. Тоді караван із 9 суден вийшов із портів Чорного моря.

Довідка Finance.ua:

Зі слів експерта, директора агропромхолдингу «Астарта» В’ячеслава Чуки, нині відкрились можливості для експорту через морські порти завдяки зерновому морському коридору. Ми отримали квоти в різних портах, щоб виконувати відвантаження через західні кордони. Це дало більше можливостей щодо експорту цієї продукції.

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