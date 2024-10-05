Україна — друга країна за масштабами оцифрування документів
У 2023 році українські архіви створили понад 21 мільйон цифрових копій документів, посівши 2-ге місце у світі за обсягами оцифрування.
Про це повідомили у Державній архівній службі України.
Очільник Укрдержархіву Анатолій Хромов вважає такі темпи оцифрування архівів досить значними й обіцяє їх ще наростити.
«За минулий рік система українських архівів оцифрувала понад 21 млн аркушів документів. Це в 17, 5 разів більше, ніж до 2019 року. Ми говоримо про геометричну прогресію зростання темпів оцифрування українських архівів. Незважаючи на війну, системне вимкнення електрики в архівних установах, ми плануємо цього року оцифрувати щонайменше 30 млн копій документів», — пообіцяв Хромов.
ТОП-5 держав за темпами оцифрування архівних документів у 2023 році:
- Фінляндія — 34,2 мільйона;
- Україна — понад 21 мільйон;
- Німеччина — близько 21 мільйона;
- Ізраїль — більш ніж 18 мільйонів;
- Норвегія — 18 мільйонів.
Зазначається, що Україна зробила втричі більше копій, аніж США, у 3,5 раза більше копій, аніж Польща, і майже у 4 рази більше копій, аніж Канада.
Цього року Укрдержархів планує оцифрувати щонайменше 30 мільйонів копій документів.
Нагадаємо, українська столиця потрапила до ТОП-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів. Київ посів 13 місце.
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