Україна — друга країна за масштабами оцифрування документів Сьогодні 07:12

Україна — друга країна за масштабами оцифрування документів, Фото: freepik

У 2023 році українські архіви створили понад 21 мільйон цифрових копій документів, посівши 2-ге місце у світі за обсягами оцифрування.

Про це повідомили у Державній архівній службі України.

Очільник Укрдержархіву Анатолій Хромов вважає такі темпи оцифрування архівів досить значними й обіцяє їх ще наростити.

«За минулий рік система українських архівів оцифрувала понад 21 млн аркушів документів. Це в 17, 5 разів більше, ніж до 2019 року. Ми говоримо про геометричну прогресію зростання темпів оцифрування українських архівів. Незважаючи на війну, системне вимкнення електрики в архівних установах, ми плануємо цього року оцифрувати щонайменше 30 млн копій документів», — пообіцяв Хромов.

ТОП-5 держав за темпами оцифрування архівних документів у 2023 році:

Фінляндія — 34,2 мільйона;

Україна — понад 21 мільйон;



Німеччина — близько 21 мільйона;



Ізраїль — більш ніж 18 мільйонів;



Норвегія — 18 мільйонів.



Зазначається, що Україна зробила втричі більше копій, аніж США, у 3,5 раза більше копій, аніж Польща, і майже у 4 рази більше копій, аніж Канада.

Цього року Укрдержархів планує оцифрувати щонайменше 30 мільйонів копій документів.

Нагадаємо, українська столиця потрапила до ТОП-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів. Київ посів 13 місце.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.