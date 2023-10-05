Україна досягла консенсусу з Польщею щодо додаткових перевірок агропродукції на кордоні — Finance.ua

Україна досягла консенсусу з Польщею щодо додаткових перевірок агропродукції на кордоні Сьогодні 12:20 — Аграрний ринок

Україна досягла консенсусу з Польщею щодо додаткових перевірок агропродукції на кордоні

Польща погодилась не влаштовувати додаткові перевірки вантажів з українським збіжжям та іншими товарами на кордоні, якщо вони йдуть до литовських портів.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський в ефірі телемарафону.

«З польським міністром остання зустріч у нас була у вівторок зранку. Вона була спільна з литовським міністром. Ми погодили, що контроль вантажів зернових і інших продуктів, які перетинають україно-польський кордон, але ідуть в литовські порти, вони йдуть без особливих зупинок на польско-українському кордоні. І три види контролю — ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль — переносяться вже в порти. Це один з моментів, який допомагає розвантажити кордон», — заявив Сольський.

Читайте також Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії

Він додав, що очікував від польської сторони більш додаткової інформації, пов’язану з планом Україні щодо ліцензування експорту агропродукції. Міністр зазначив, що ще понад тиждень тому від польської сторони були позитивні сигнали, що план України «є таким, який заслуговує на увагу і може бути розглянутий».

«Але я би польську сторону не підганяв. У них через тиждень вибори. Ми всі можемо пригадати що це таке. Крім виборів ні про що не думаємо», — додав Сольський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.