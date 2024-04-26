Україна доправила в Судан тонни зерна, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна доправила в Судан тонни зерна і продовжить допомагати країнам Африки.
«Цього тижня ініціатива „Зерно з України“, наші суданські партнери та Всесвітня продовольча програма ООН доправили чергову партію українського зерна до Судану, що дасть змогу щомісяця надавати допомогу 2 мільйонам людей, які стикаються з гострим голодом і відсутністю продовольчої безпеки», — написав він у мережі X.
Як підкреслив президент, Україна продовжує підтримувати суданський народ, навіть коли сама захищається від російської агресії вдома.
«Це наш керівний принцип: ми не лише шукаємо допомоги від світу, а й допомагаємо іншим у світі», — наголосив глава держави.
Зеленський запевняє, що Україна завдяки ініціативі «Зерно з України» продовжить доправляти нові вантажі до більшої кількості країн, щоб пом’якшити продовольчу кризу та допомогти тим, хто цього потребує.
Також президент додав, що продовольча безпека є важливим компонентом Української формули миру, оскільки в Україні вважають її одним із ключових принципів глобальної стабільності.
«Ми закликаємо всі країни приєднатися до реалізації Формули миру та взяти участь у майбутньому Саміті миру у Швейцарії», — заявив президент.
Як наголосив глава держави, Україна також закликає всі країни засудити терористичні атаки росії на українське сільське господарство, портову інфраструктуру та свободу судноплавства в Чорному морі. За його словами, російські удари вже пошкодили або зруйнували 215 об'єктів портової інфраструктури в Одеській області.
«Попри ці складні обставини Україна продовжує відправляти вантажі, зокрема життєво необхідне продовольство, до країн світу, серед іншого в Африку та Азію. Так, у межах ініціативи „Зерно з України“ до низки країн, включно із Сомалі, Ефіопією, Кенією, Єменом і Суданом, доправляються критично важливі гуманітарні вантажі», — повідомив Зеленський.
Він висловив сподівання, що українська допомога суданському народу сприятиме наближенню Судану до стабільності та стійкого миру.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною