Українське збіжжя росіяни вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль — ЗМІ Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Українське збіжжя росіяни вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль — ЗМІ

Лише за 2023 рік створена росіянами держкомпанія вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тисяч тонн зерна приблизною вартістю 46 млн доларів. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль.

Про це свідчать російські експортні дані, пише NGL.media

Журналісти зазначили, що причетні до цього також європейські компанії.

Видання зазначає, що аналіз такої сірої торгівлі має свої обмеження, тому це далеко не вичерпні дані. Можна стверджувати саме про такий обсяг завдяки даним митних декларацій, де експортером чи декларантом є російський «Государственный зерновой оператор» — основний експортер збіжжя з окупованих територій. Ця державна російська компанія створила цілу схему з вивезення і легалізації на міжнародних ринках краденого українського зерна.

Активна торгівля краденим українським зерном не пройшла непоміченою. Уже на початку 2023 року це підприємство підпало під санкції США, пізніше санкції наклали Україна та Великобританія. Проте, як з’ясували журналісти, ГЗО успішно обходить ці обмеження, використовуючи для торгівлі на міжнародних ринках компанії-прокладки.

Лише у 2023 році ГЗО експортувало 212 тис. тонн українського збіжжя приблизною вартістю 46 млн доларів. З цього об'єму зерна 145 тис. тонн ГЗО експортувала безпосередньо, ще майже 67 тис. тонн — через російські компанії-прокладки, де ГЗО вказане декларантом. Про це свідчать проаналізовані виданням дані міжнародної бази експортно-імпортних операцій Market Inside.

Діючі під «парасолькою» ГЗО російські компанії-прокладки — «Агрогруп», «Самсон», «Тезорі Делла Терра», «Глобал Трейд» та «Женіді Груп» — потрібні для маскування. Саме з цими компаніями міжнародні покупці укладають договори про закупівлю збіжжя, що дає їм можливість у подальшому стверджувати, що безпосередньо у ГЗО вони нічого не купували. Використовуючи посередників, ГЗО додатково маскує українське походження зерна.

У матеріалі сказано, що порт «Кавказ» розташований у Керченській протоці, і - що важливо — на міжнародно визнаній території росії, у Краснодарському краї. Формально саме тут завантажують зерно, яке ГЗО експортує іноземним компаніям — це дає можливість вказувати у митних документах «країна походження зерна — росія».

Найбільшим покупцем зерна у російських компаній, де ГЗО є декларантом, а часто й експортером, є турецька компанія Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi (надалі Trans World Agro). Мова йде про майже 134 тис. тонн збіжжя вартістю 28,6 млн доларів США.

На другому місці серед покупців українського зерна, за даними митних декларацій, є компанія Daliland Alliance Ltd, зареєстрована на Маршалових островах. З шести партій зерна для цієї компанії, у чотирьох декларантом і експортером вказаний ГЗО. Ще у двох партіях експортером є російська фірма «Глобал Трейд», але декларантом вказаний Тімохін Владислав Анатолійович. Людина з тим же прізвищем вказана також у більшості митних декларацій, де фігурує ГЗО, але через брак даних точно ідентифікувати цю особу не вдалося.

На третьому місці за обсягами — швейцарська компанія Vivalon AG.

bizagro За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.