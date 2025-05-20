Україна будуватиме дороги за корейською технологією: на якій трасі її випробують — Finance.ua
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Україна будуватиме дороги за корейською технологією: на якій трасі її випробують

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Україна будуватиме дороги за корейською технологією: на якій трасі її випробують
Україна будуватиме дороги за корейською технологією: на якій трасі її випробують
Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України підписало Меморандум про співпрацю з компанією SG — провідним виробником асфальтобетону в Кореї.
Про це повідомляє пресслужбу Держагентства відновлення.
Метою підписання документа є впровадження в Україні екологічної технології дорожнього будівництва EcoSteel Ascon, яка використовує шлак як компонент асфальтового покриття, підвищуючи його довговічність.
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Співпраця з південнокорейською компанією SG передбачає обмін досвідом, спільні проєкти та використання нових технологій на українських дорогах, зокрема на трасі Р-55 (автомобільний шлях територіального значення в Одеській та Миколаївській області довжиною 205,8 км, який починається в Одесі та пролягає через Доброслав, Веселинове, Вознесенськ, Єланець і закінчується у Новому Бузі).
«Ще в січні познайомились із представниками корейських компаній POSCO International та SG. Відтоді мали низку зустрічей, планували спільні проєкти, зокрема по побудові ТЕЦ на RDF в українських громадах разом із POSCO. Тепер підписали Меморандум із SG. Перейматимемо 10-річний досвід Кореї — екологічну технологію EcoSteel Ascon», — прокоментував глава Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Що відомо про корейську технологію

Корейська компанія SG запропонувала та запатентувала в Україні нову технологію укладання асфальту.
У Республіці Корея ця технологія успішно застосовується вже 10 років, за цей час вона показала свою ефективність. Вона знижує рівень шуму, зменшує кількість пилу на дорогах та мінімізує пошкодження покриття.
Окрім того, цей метод є значно більш економічним. Шлаки металургійних підприємств фактично можуть замінити щебінь, який є основним компонентом асфальтної суміші. За корейською технологією, замінюють лише верхній шар покриття.
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