Україна адаптувалася до умов війни: у The Economist заговорили про зростання економіки — Finance.ua

Україна адаптувалася до умов війни: у The Economist заговорили про зростання економіки Вчора 18:07 — Казна та Політика

Україна адаптувалася до умов війни: у The Economist заговорили про зростання економіки

Україна попри повномасштабну війну відновлює економічну активність. Цьому сприяли успіхи Збройних сил на полі бою, а також «зернова угода», яка дозволила розблокувати експорт продовольства із портів Одеси.

Про це йдеться у статті «Схоже, економіка України знову зростає», яку опублікувала редакція The Economist

Аналітики зазначили, що частка українських компаній, чий оборот перевищує 50% від довоєнного рівня, у вересні досяг уже 80% порівняно з 58% у травні.

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«Економіка країни повільно і важко адаптувалася до війни і, здається, знову зростає... Зернова угода, укладена в липні під егідою ООН, дозволяє Україні експортувати сільськогосподарську продукцію; відтоді вивезено не менше 7,8 млн тонн зерна. Цього року країна очікує врожай у розмірі 65-70 млн тонн, що на третину нижче за довоєнний рівень, але цілком пристойний результат, враховуючи обставини... Оскільки продукти харчування можуть доставлятися морським транспортом, залізничні потужності вивільняються для експорту металів», — йдеться в матеріалі.

Також видання відзначило «хорошу фінансову політику у воєнний час в Україні. Зокрема країні вдалося уникнути «банкопаду».

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"Банки вступили у війну добре капіталізовані завдяки консолідації та очищенню після 2014 року. Цифрові навички, вигострені під час пандемії COVID-19, допомогли їм працювати у важких умовах. Незалежність НБУ, встановлена в ході реформ після 2014 року, допомогла запобігти"банкопаду"", — зазначають аналітики.

Найближчого місяця важливим для України буде продовження «зернової угоди». Термін її дії спливає 19 листопада. І негативну роль тут може відіграти агресор.

«кремль скаржиться, що його експорту добрив перешкоджають західні санкції, і хоче, щоб Україна знову відкрила трубопровід аміаку з росії до порту „Південний“, який знаходиться за 20 км на північний схід від Одеси. Українські чиновники побоюються, що такі вимоги є приводом для скасування угоди», — зазначає видання.

Також аналітики вважають, що в Україні варто було б підвищити деякі податки. Це, на думку редакції, дасть змогу більш ефективно боротися з дефіцитом бюджету в умовах війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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