Економісти очікують скорочення ВВП єврозони наступного року – Bloomberg — Finance.ua

Економісти очікують скорочення ВВП єврозони наступного року – Bloomberg Вчора 19:32

Економісти очікують скорочення ВВП єврозони наступного року – Bloomberg

Очікувана рецесія в Німеччині наступного року зумовить загальне падіння економіки єврозони на 0,1%.

Про це повідомляє Bloomberg за підсумками проведеного серед пулу економістів опитування.

Обсяг виробництва у блоці впаде на 0,1% в 2023 році, хоча ще місяць тому прогнозувалося зростання на 0,3%. Німеччина, найбільша економіка єврозони, скоротиться на 0,5%, в той час як Франція, Італія та Іспанія, ймовірно, покажуть зростання.

Сильна залежність Німеччини від російського газу поставила її в скрутне становище після початку повномасштабної війни в Україні. В умовах стрімкого зростання цін на енергоносії споживачі стикаються зі швидкою інфляцією, а ділова впевненість є низькою.

Останні базові прогнози Європейського центрального банку, водночас, показують, що економіка уникне двох кварталів скорочення поспіль. Віцепрезидент ЄЦБ Луї де Гіндос заявив, що існує ймовірність «технічної рецесії» на тлі підвищеної інфляції.

«Німецька економіка буде скорочуватися щонайменше три квартали поспіль до весни 2023 року», — сказав Денніс Хухзермайер, старший економіст дослідницького інституту Handelsblatt. «Але це буде нетипова рецесія, оскільки попит на робочу силу залишиться високим, а виробники матимуть велику „подушку“ замовлень, яку потрібно виконати».

Економісти також переглянули свої прогнози щодо зростання цін на наступний рік у бік підвищення. Інфляція в єврозоні тепер оцінюється в середньому на рівні 5,5%, в порівнянні з 5% в попередньому опитуванні.

Економічна Правда За матеріалами:

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