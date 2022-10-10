ВВП України з початку року впав на третину, - Мінекономіки — Finance.ua
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ВВП України з початку року впав на третину, - Мінекономіки

Казна та Політика
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Валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%, повідомляє Міністерство економіки.
«Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і в серпні, в межах 35%. В цілому, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року, падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%», — цитує повідомлення «Уніан».
Відзначається, що серед позитивних економічних чинників спостерігалося поліпшення динаміки транспортних перевезень, як внаслідок зростання експорту агропродукції морським транспортом, так і завдяки нарощуванню обсягів перевезень вантажів залізницею.
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«Так, завдяки реалізації „зернової ініціативи“ через порти Великої Одеси за серпень-вересень експортовано 5,5 млн тонн агропродукції. У вересні, в порівнянні з серпнем, кількість експортованої продукції зросла більш ніж у 2 рази, а кількість суден, що вийшли з портів, — майже втричі», — йдеться в повідомленні.
При цьому у минулому місяці обсяг українського експорту в грошовому еквіваленті зріс більш ніж на 23%, в порівнянні з серпнем цього року, що є рекордним значенням з початку повномасштабного вторгнення рф.
За матеріалами:
uaprom
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