У Мінфіні очікують, що до кінця року падіння ВВП може сягнути 33% — Finance.ua
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У Мінфіні очікують, що до кінця року падіння ВВП може сягнути 33%

Казна та Політика
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У Мінфіні очікують, що до кінця року падіння ВВП може сягнути 33%
У Мінфіні очікують, що до кінця року падіння ВВП може сягнути 33%
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що очікується, що до кінця року падіння ВВП становитиме близько 33%.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
«Цей рік дійсно надзвичайно важкий. Очікуємо до кінця року падіння ВВП близько 33%. Це краще, ніж були показники, які були озвучені ще у квітні-травні. Тоді ми говорили про інші показники, але ситуація на військовому фронті й з економікою дозволяє нам сподіватись, що падіння буде нижчим. У наступному році ми сподіваємось на економічний ріст близько 4,6%. Разом з тим очікуються високі показники інфляції, що, в принципі, зрозуміло, враховуючи високу вартість енергоносіїв у світі, враховуючи надзвичайно високий рівень інфляції в інших економіках і наші пов’язані з війною проблеми», — розповів Марченко.
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Тому, за його словами, у Мінфіні орієнтуються на ці показники.
«Будемо забезпечувати мінімізацію цих ризиків в частині інфляції і сподіваємося, що нам вдасться виконати все заплановане», — сказав Марченко.
Нагадаємо, у липні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що просідання ВВП України цього року очікується на рівні не менше 35%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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