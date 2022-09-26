У Мінфіні очікують, що до кінця року падіння ВВП може сягнути 33% — Finance.ua

У Мінфіні очікують, що до кінця року падіння ВВП може сягнути 33% Вчора 12:45 — Казна та Політика

У Мінфіні очікують, що до кінця року падіння ВВП може сягнути 33%

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що очікується, що до кінця року падіння ВВП становитиме близько 33%.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Цей рік дійсно надзвичайно важкий. Очікуємо до кінця року падіння ВВП близько 33%. Це краще, ніж були показники, які були озвучені ще у квітні-травні. Тоді ми говорили про інші показники, але ситуація на військовому фронті й з економікою дозволяє нам сподіватись, що падіння буде нижчим. У наступному році ми сподіваємось на економічний ріст близько 4,6%. Разом з тим очікуються високі показники інфляції, що, в принципі, зрозуміло, враховуючи високу вартість енергоносіїв у світі, враховуючи надзвичайно високий рівень інфляції в інших економіках і наші пов’язані з війною проблеми», — розповів Марченко.

Тому, за його словами, у Мінфіні орієнтуються на ці показники.

«Будемо забезпечувати мінімізацію цих ризиків в частині інфляції і сподіваємося, що нам вдасться виконати все заплановане», — сказав Марченко.

Нагадаємо, у липні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що просідання ВВП України цього року очікується на рівні не менше 35%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.