МВФ не робитиме економічних прогнозів для України на 2023 рік — Finance.ua

МВФ не робитиме економічних прогнозів для України на 2023 рік Вчора 10:42 — Казна та Політика

МВФ не робитиме економічних прогнозів для України на 2023 рік

Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту України у 2022 році на 35% за інфляції 30%.

Про це йдеться в оновленому Світовому економічному прогнозі (WEO).

«Для України всі прогнози на 2022-2027 роки, крім прогнозів реального ВВП та споживчих цін, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП та споживчі ціни прогнозуються до 2022 року», — сказано в прогнозі.

За оцінками МВФ, у росії падіння ВВП цього року становитиме 3,4%, а наступного року сповільниться до 2,3%.

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«Скорочення російської економіки менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти та внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики та відновлення довіри до фінансової системи», — зазначають автори звіту.

Загалом МВФ залишив без зміни свій липневий прогноз зростання світової економіки у 2022 році — 3,2% (у січні очікувалося зростання на 4,4%, у квітні — на 3,6%). На 2023 рік оцінка знижена до 2,7% з 2,9% у липні та 3,6% у квітні (у січні МВФ прогнозувало зростання світового ВВП на 3,8%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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