МВФ не робитиме економічних прогнозів для України на 2023 рік — Finance.ua
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МВФ не робитиме економічних прогнозів для України на 2023 рік

Казна та Політика
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МВФ не робитиме економічних прогнозів для України на 2023 рік
МВФ не робитиме економічних прогнозів для України на 2023 рік
Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту України у 2022 році на 35% за інфляції 30%.
Про це йдеться в оновленому Світовому економічному прогнозі (WEO).
«Для України всі прогнози на 2022-2027 роки, крім прогнозів реального ВВП та споживчих цін, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП та споживчі ціни прогнозуються до 2022 року», — сказано в прогнозі.
За оцінками МВФ, у росії падіння ВВП цього року становитиме 3,4%, а наступного року сповільниться до 2,3%.
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«Скорочення російської економіки менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти та внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики та відновлення довіри до фінансової системи», — зазначають автори звіту.
Загалом МВФ залишив без зміни свій липневий прогноз зростання світової економіки у 2022 році — 3,2% (у січні очікувалося зростання на 4,4%, у квітні — на 3,6%). На 2023 рік оцінка знижена до 2,7% з 2,9% у липні та 3,6% у квітні (у січні МВФ прогнозувало зростання світового ВВП на 3,8%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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