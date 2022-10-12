МВФ та Світовий банк попереджають про ризики рецесії — Finance.ua

МВФ та Світовий банк попереджають про ризики рецесії Вчора 09:32 — Світ

МВФ та Світовий банк попереджають про ризики рецесії

Голови МВФ та Світового банку попередили про зростання ризиків глобальної рецесії на тлі уповільнення темпів зростання розвинених економік, рекордної інфляції та підвищення відсоткових ставок.

Рецесія може розпочатися у 2023 році, прогнозують Крісталіна Георгієва та Девід Малпас.

Економіка США, найбільша у світі, починає зазнавати тиску через зростання вартості запозичень, він позначається на ринку праці, сказала директор-розпорядник МВФ.

За оцінками МВФ, держави, на які припадає близько третини світового ВВП, зіткнуться щонайменше з двома кварталами зниження економіки поточного та наступного року, а до кінця 2026 року глобальна економіка втратить близько $4 трлн.

Малпас теж попередив про «реальну небезпеку» глобальної рецесії наступного року, зазначивши, що зміцнення долара негативно впливає на валюти країн, що розвиваються, збільшуючи їх держборг.

Водночас глави МВФ та СБ заявили про неприпустимість збереження інфляції на поточному рівні та закликали центробанки світу не припиняти зусиль щодо уповільнення темпів зростання споживчих цін.

«Якщо ви не вживете достатніх заходів, у нас будуть проблеми», — сказала Георгієва.

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Фінансовий клуб За матеріалами:

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