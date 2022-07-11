Українці в Латвії ат Естонії можуть відкрити безкоштовний банківський рахунок онлайн — Finance.ua

Українці в Латвії ат Естонії можуть відкрити безкоштовний банківський рахунок онлайн Вчора 12:21 — Особисті фінанси

Українці в Латвії ат Естонії можуть відкрити безкоштовний банківський рахунок онлайн

Латвійський банк Citadele повідомив про нову послугу для українців — відкриття банківського рахунку через мобільний додаток.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну банк отримав 4200 заявок від біженців з України на відкриття рахунків. Послуга доступна для українців, які знайшли прихисток у Латвії та Естонії. Раніше процедуру можна було проводити лише у відділенні банку та за попереднім записом, відтепер за допомого мобільного додатку рахунок можна відкрити у будь-який зручний час.

Як оформити картку?

Відкриття банківського рахунку відбувається у декілька етапів:

завантажити мобільний додаток банку Citadele;

зробити селфі;



додати фотокопію паспорту, або іншого документу, що підтверджує особу;



завантажити особисті дані, в тому числі номер телефону та особистий код, виданий Латвією чи Естонією.



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Вся процедура подання заявки займає 5-7 хвилин. Банк перевірить завантажену інформацію і якщо все вірно — зв’яжеться із клієнтом для отримання копії посвідки на проживання, виданої в Латвії. Після відкриття рахунку заявник отримає свою картку та документи без відвідування відділення — у листі поштою.

Послуга доступна латиською, англійською та російською мовами. Відкриття рахунку є безкоштовним.

При дистанційному відкритті рахунку громадяни України отримують картку Citadele X, яка дозволяє здійснювати безконтактні покупки та знімати готівку без комісії необмежену кількість разів у банкоматах Citadele та один раз на місяць в інших банкоматах по всьому світу (враховуючи ліміт картки).

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