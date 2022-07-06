ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс безготівкового обміну валют — Finance.ua

ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс безготівкового обміну валют Вчора 10:01 — Валюта

ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс безготівкового обміну валют

ПриватБанк та monobank з 6 липня встановлюють ринковий курс валют ообміну для безготівкових операцій.

Про це повідомляють пресслужби банків.

Що це означає

Насамперед це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Банки встановлюють єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.

Курс гривні за картковими операціями в ПриватБанку на сьогодні встановлено на рівні 35,25-35,46 грн/$ та 36,55-36,64 грн за євро.

При цьому курс гривні за картковими операціями у monobank на сьогодні встановлено на рівні 35,30-35,45 грн/$ та 36,6-36,63 грн за євро.

Довідка Finance.ua:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту — дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором;

ПриватБанк тоді заявив, що збереже курс конвертації гривні в іноземну валюту за своїми картками за межами країни, який діяв до скасування Нацбанком обмежень на верхню межу такого курсу;



ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обороті 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити свої доходи.

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