ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс безготівкового обміну валют — Finance.ua

ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс безготівкового обміну валют
ПриватБанк та monobank з 6 липня встановлюють ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.
Про це повідомляють пресслужби банків.
Що це означає
Насамперед це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.
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Банки встановлюють єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.
Курс гривні за картковими операціями в ПриватБанку на сьогодні встановлено на рівні 35,25-35,46 грн/$ та 36,55-36,64 грн за євро.
При цьому курс гривні за картковими операціями у monobank на сьогодні встановлено на рівні 35,30-35,45 грн/$ та 36,6-36,63 грн за євро.
Довідка Finance.ua:
- Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту — дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором;
- ПриватБанк тоді заявив, що збереже курс конвертації гривні в іноземну валюту за своїми картками за межами країни, який діяв до скасування Нацбанком обмежень на верхню межу такого курсу;
- ПриватБанк обмежить витрати за картками клієнтів, якщо при обороті 500 тисяч гривень на місяць вони не зможуть або відмовляться документально підтвердити свої доходи.
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