Ухилення від сплати податків на понад 270 млн грн: гендиректору тютюнової компанії повідомили про підозру — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ухилення від сплати податків на понад 270 млн грн: гендиректору тютюнової компанії повідомили про підозру

Кримінал
109
Ухилення від сплати податків на понад 270 млн грн: гендиректору тютюнової компанії повідомили про підозру
Ухилення від сплати податків на понад 270 млн грн: гендиректору тютюнової компанії повідомили про підозру
Генеральному директору найбільшого дистриб’ютора тютюнових виробів в Україні повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків у сумі понад 270 млн грн.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
«Детективи Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків службовими особами одного з найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів в Україні в особливо великих розмірах», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Слідством встановлено, що згадана компанія, у 2020-2021 роках оформила документально продаж тютюнових виробів на адресу трьох підприємств із ознаками фіктивності. Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 млрд грн.
Насправді жодного продажу тютюнових виробів не здійснювалося. У подальшому згадані підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів — м’ясної продукції та палива.
Читайте також
В результаті такої схеми, керівник компанії умисно ухилився від сплати податку на прибуток та акцизного податку. Державний бюджет не отримав понад 270 млн грн.
Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків офісних та службових приміщень компанії, місць проживання генерального директора та інших осіб компанії.
Місце для вашої реклами
Наразі вживаються заходи щодо встановлення повного кола причетних осіб до кримінального правопорушення. Генеральному директору компанії повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.