Ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку: керівнику нафтопереробної компанії повідомлено про підозру — Finance.ua

Ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку: керівнику нафтопереробної компанії повідомлено про підозру Сьогодні 14:32 — Кримінал

Ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку: керівнику нафтопереробної компанії повідомлено про підозру

Виконувачу обов’язків першого заступника голови правління нафтопереробної компанії та службовцю, який одночасно є членом правління цього підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати 605,9 млн грн акцизного податку.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як зазначається, підприємство входить до групи компаній Ferrexpo, якою володіє відомий український олігарх-втікач.

За даними слідства, у 2018-2021 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд. З вересня 2018 по грудень 2021 року через його незаконні дії підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами.

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Проведена під час досудового розслідування комплексна судова експертиза встановила, що сума завданих державі збитків через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить майже 2 млрд грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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