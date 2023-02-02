Ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку: керівнику нафтопереробної компанії повідомлено про підозру — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку: керівнику нафтопереробної компанії повідомлено про підозру

Кримінал
15
Ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку: керівнику нафтопереробної компанії повідомлено про підозру
Ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку: керівнику нафтопереробної компанії повідомлено про підозру
Виконувачу обов’язків першого заступника голови правління нафтопереробної компанії та службовцю, який одночасно є членом правління цього підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати 605,9 млн грн акцизного податку.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Як зазначається, підприємство входить до групи компаній Ferrexpo, якою володіє відомий український олігарх-втікач.
За даними слідства, у 2018-2021 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд. З вересня 2018 по грудень 2021 року через його незаконні дії підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами.
Читайте також
Проведена під час досудового розслідування комплексна судова експертиза встановила, що сума завданих державі збитків через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить майже 2 млрд грн.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.