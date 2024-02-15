Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти росії — FT — Finance.ua

Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти росії — FT
Угорська сторона на зустрічі постійних представників ЄС заблокувала процес узгодження 13-го пакету санкцій проти росії.
Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.
Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти таких заходів. Причиною співрозмовники видання називають включення до нового пакету китайських компаній, які, сприяють рф у війні в Україні.
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Співрозмовник FT охарактеризував такі дії як «дуже плідний обмін думками».
Як зазначає видання, постійний представник Угорщини при ЄС «попросив ще трохи часу, щоби проаналізувати зміст пропозицій».
Дискусії триватимуть, а міністри країн-членів ЄС, ймовірно, піднімуть це питання на засіданні наступного тижня, зазначає FT.
Довідка Finance.ua:
- ЄС планує схвалити пакет санкцій, який стане 13-м з моменту вторгнення росії в Україну, до 24 лютого;
- запропоновані санкції, для прийняття яких необхідна підтримка всіх держав-членів, включають внесення до списку близько 110 фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у виробництві та постачанні зброї, а також компонентів та обладнання, необхідних для її створення;
- Брюссель вперше запропонував заборонити фірмам ЄС торгувати з низкою компаній Китаю, Туреччини, Індії, Сербії через їхню ймовірну причетність до постачання до росії заборонених технологій та електроніки.
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