Угорщина домовилася з рф про додаткові поставки газу з 1 вересня — Finance.ua

Угорщина домовилася з рф про додаткові поставки газу з 1 вересня Вчора 09:45 — Енергетика

«Газпром» з 1 вересня постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook

«З „Газпромом“ досягнуто домовленості: до Угорщини надходитиме на 5,8 млн кубометрів природного газу більше понад договірну кількість. Наше енергопостачання у безпеці!», — написав Сійярто.

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Угорський міністр не вказав, скільки коштуватиме додатковий газ.

«Газпром» у серпні вже почав збільшувати поставки газу в Угорщину, додавши до раніше узгоджених поставок газопроводом «Турецький потік».

Станом на 1 серпня запаси Угорщини складали 3,25 млрд кубометрів газу, що становить понад 51% від загальної місткості сховищ.

Відповідно до угоди, підписаної минулого року, Угорщина отримує 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 мільярд кубометрів через трубопровід з Австрії. Угода з «Газпромом» розрахована на 15 років.

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